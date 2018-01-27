РИАМО - 27 янв. В морге городской клинической больницы имени Буянова 29 января пройдет прощение с журналистом-международником Борисом Тумановым, сообщил его сын Григорий Туманов в Facebook.

«Объявление для тех, кто спрашивал: прощание с папой состоится в понедельник в 10:30 в морге по адресу: Бакинская, 26», - написал Григорий Туманов.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится столичная ГКБ имени Буянова.

Борис Туманов родился в 1938 году, в 1961 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в журнале «Наука и жизнь», в международном отделе «Известий», был собственным корреспондентом в Конго, Мавритании, Сенегале, заместитель заведующего Африканской редакции ТАСС. С 1982 по 1992 – замначальника управления внешних связей ТАСС. С 1999 – редактор международного отдела журнала «Новое время».

Он вел цикл передач на радиостанции «Эхо Москвы». Свободно владел французским языком, объяснялся на английском, испанском, итальянском и других. Редактировал международный отдел еженедельника «Новое время». Корреспондент бельгийской газеты La Libre Belgique в Москве. Сотрудничал с польской Gazeta Wyborcza и с радиостанциями Radio France Internationale и France Culture.