РИАМО – 27 янв. Специалисты не обнаружили взрывное устройство в здании прокуратуры Москвы, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным, сообщает ТАСС.

«Кинологи проверили здание, угроза не подтвердилась. Эвакуация сотрудников на время проверки не проводилась», - говорится в сообщении.

Это уже второй случай «минирования» здания прокуратуры Москвы за последние два дня. Поступившее 26 января анонимное сообщение об угрозе взрыва также оказалось ложным.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.