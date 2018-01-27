РИАМО - 27 янв. Порядка 250 человек пришли в музей Победы на Поклонной горе в Москве на концерт в рамках памятного мероприятия, посвященного освободительной операции Красной Армии - 73 годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, сообщила РИАМО один из организаторов Олег Харламов.

«Сегодня в музее Победы собрались примерно 250 человек, и 70% из них были узники. Был организован концерт. Его подготовил мытищинский театр «Окно», - сказал Харламов.

Он рассказал, что несколько человек выступили с докладами.

Концентрационные лагеря были широко распространены в фашистской Германии. Через такие известные концлагеря, как Бухенвальд, Дору, Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Штутгоф, Заксенхаузен, Треблинк, прошло около 18 миллионов граждан стран Европы, свыше 11 миллионов человек были уничтожены. Система концлагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма и осуждена в приговоре международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности.