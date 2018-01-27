РИАМО - 27 янв. Пожар в резервуаре на нефтебазе в подмосковном Серпухове локализовали, на месте возгорания работают около 40 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 15:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о задымлении в резервуаре с топливом по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, 2-я улица Новоселок, дом №10.

«В 16:44 - локализация. Привлекаемые силы и средства: 11 единиц техники, 38 человек», - говорится в сообщении.

Объем загоревшейся цистерны составляет 2 тысячи кубических метров.