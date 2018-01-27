РИАМО - 27 янв. Администрация подмосковных Химок поможет дольщикам проблемного жилого комплекса «Сходня парк», сейчас проводится совместная работа с застройщиком объекта по возобновлению строительства, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Представители администрации Химок провели встречу с инициативной группой дольщиков ЖК «Сходня парк». Несколько месяцев назад строительные работы на объекте были прекращены. В настоящее время администрация муниципалитета находится в стадии переговоров с несколькими потенциальными инвесторами, которые в дальнейшем смогут завершить данный проект.

«В настоящее время мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами. Несмотря на то, что застройщиком был проведен ряд операций со средствами дольщиков, оценку которым могут дать только правоохранительными органы, стоит отметить, что часть средств была направлена и на строительство объекта. <…> Мы найдем выход из сложившейся ситуации», - сказал заместитель главы Химок Михаил Медведев.

Площадь жилой застройки согласно проекту планировки составляет порядка 40 тысяч квадратных метров, также на территории ЖК предусмотрено строительство детского сада. Срок действия договора развития застроенной территории истек в декабре прошлого года. Оценив сложившуюся ситуацию, администрация муниципалитета взяла ситуацию на особый контроль.

Объект ЖК «Сходня парк» расположен по улице Первомайской в Химках. В настоящий момент представители администрации городского округа проводят совместную работу с застройщиком объекта по возобновлению строительства.