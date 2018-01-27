РИАМО - 27 янв. Пожарные на нефтебазе в подмосковном Серпухове охлаждают загоревшуюся цистерну с топливом, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер регионального главка МЧС России.

В субботу в 15:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о задымлении в резервуаре с топливом по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, 2-я улица Новоселок, дом №10.

«В настоящий момент идет охлаждение цистерны, ее объем 2 тысячи кубометров, идет тушение», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что специалисты не используют пожарный поезд в данном возгорании, в нем нет необходимости.