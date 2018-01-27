РИАМО - 27 янв. Трех человек задержали столичные следователи по подозрению в убийстве гражданина Индии, совершенном год назад в Волоколамском районе Подмосковья, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Следственными органами Главного следственного управления по Москве по факту безвестного исчезновения 55-летнего гражданина Индии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками столичной полиции была проведена кропотливая работа, в результате которой был установлен и задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства иностранного гражданина», - говорится в сообщении.

Кроме того, на причастность к совершению указанного преступления проверяются еще двое соучастников, один из которых в ходе проведения следственных действий указал место, куда было спрятано тело погибшего.

По версии следствия, 1 марта 2017 года подозреваемый, находясь в салоне автомобиля на территории Волоколамского района Московской области, нанес ранее знакомому 55-летнему гражданину Индии неустановленным предметом множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

«Желая скрыть совершенное преступление, подозреваемый совместно с двумя соучастниками, прибывшими к нему на другом автомобиле, с которыми он заранее договорился совершить в отношении потерпевшего разбойное нападение, отвезли тело потерпевшего на территорию Тверской области и сбросили в заброшенный колодец», - уточняется на сайте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время следователи планируют предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В отношении остальных соучастников решается вопрос об их задержании. Расследование уголовного дела продолжается», - заключается в материале.