РИАМО - 27 янв. Неизвестные второй раз за два дня сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве в здании прокуратуры Москвы, сообщает ТАСС.

«Проверяется анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: площадь Крестьянской Заставы, дом 1. На месте работают кинологи», - сказал собеседник агентства.

26 января правоохранительные органы также проверяли анонимную информацию о якобы заложенном взрывном устройстве в здании прокуратуры Москвы.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.