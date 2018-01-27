РИАМО - 27 янв. Полицейские при личном досмотре изъяли у мужчины в подмосковном Красногорске 3 грамма героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать пятого января в 14:00 на улице Институтская в поселке Нахабино городского округа Красногорск в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и доставлен в УМВД мужчина 1992 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 3 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».