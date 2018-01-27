РИАМО - 27 янв. Более 15 человек привлекли к тушению пожара, который возник в строении в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать седьмого января в 15:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, 2-я улица Новоселок, дом 10», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие силы и средства в количестве четырех единиц техники, 16 человек.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится нефтебаза.