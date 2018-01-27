РИАМО - 27 янв. В Москве посол США в России Джон Хантсман почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда и возложил цветы, сообщает Газета.ru

«В память о жертвах блокады Хантсман вместе с супругой возложил красные гвоздики к стеле Ленинграда в Александровском саду», - говорится в сообщении.

Двадцать седьмого января 1944 года была снята блокада Ленинграда, 872 дня город находился в окружении фашистов. По разным данным, за это время в городе погибло от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.