РИАМО – 27 янв. Бывший депутат Госдумы, журналист Борис Резник умер на 78‑м году жизни, сообщается на сайте «Вечерняя Москва».

«На 78-м году жизни скончался журналист Борис Львович Резник», - говорится в сообщении.

За работу в области журналистики он был удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России «Золотой гонг».

Борис Резник родился 12 февраля 1940 года во Ржеве Тверской (Калининской) области. Работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», отраслевой газете «Лесная промышленность».