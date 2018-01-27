РИАМО - 27 янв. В подмосковных Химках начала свою работу выставка картин, приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Более 20 работ химчанки и заслуженной художницы России Галины Федоровны Бондаревой посвящены трагическим, но в то же время героическим событиям прошлого. Экспозиция расположена во Дворце культуры «Родина», - говорится в сообщении.

На выставке представлены картины, повествующие о тяжелых днях блокады Ленинграда. Работы наполнены глубоким смыслом и передают всю горечь событий военных лет.

«Для нас большая честь впервые проводить выставку работ нашей землячки Галины Федоровны Бондаревой в Химках. Ее работы неоднократно были представлены в разных галереях и домах творчества в Санкт-Петербурге, а теперь мы привезли часть из них в наш городской округ, чтобы все желающие смогли их увидеть. Современная молодежь мало знает о блокаде Ленинграда, поэтому наша задача - передать им эти знания, потому что пока жива память, живы и герои», - сказала председатель Химкинской общественной организации блокадников Ленинграда Надежда Туманова.

Торжественная церемония открытия выставки собрала представителей различных общественных организаций, администрации округа, совета депутатов и жителей Химок. В ходе мероприятия гостям презентовали короткометражный фильм о блокаде Ленинграда.

Картины Бондаревой впервые представлены в округе. Художница долгое время жила и работала в Химках, в настоящее время она проживает в Санкт-Петербурге, но с удовольствием поддержала идею проведения выставки именно в Химках.

«Выставка будет доступна для всех желающих до начала февраля во Дворце культуры «Родина» по адресу: Ленинский проспект, дом 2А, по будням с 11:00 до 19:00, в субботу - с 11:00 до 17:00», - уточняется в материале.