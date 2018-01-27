РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Соревнования по перетягиванию каната и веселые эстафеты для детей прошли на зимнем фестивале «Выходи гулять» в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В субботу на дворовой площадке дома №8 на Октябрьском проспекте Люберец прошел зимний фестиваль «Выходи гулять». Дети поиграли во «Вкусные единоборства», потанцевали. Также они перетягивали канат, для них провели веселые эстафеты», - сказал Ружицкий.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.