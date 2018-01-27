РИАМО – 27 янв. Женщина обратилась в полицию с обвинением в отношении пяти молодых человек в изнасиловании ее 13-летней дочери, сообщает Telegram-канал Mash.

«В Москве 13-летняя школьница обвинила сразу пятерых парней в изнасиловании. История чудовищная. Особенно, если учесть, что эпизодов, якобы, было два. Сначала, по словам девочки, все произошло на лестничной площадке возле квартиры, куда она пришла в гости. Там над ней надругались двое ее сверстников», - говорится в сообщении.

Второй эпизод произошел несколько позже. Девочка вместе со своими насильниками пошла в магазин и все повторилось уже на улице. Но участвовали в этом теперь трое других мальчиков.

Позже видео с 13-летней школьницей и этими молодыми людьми было опубликовано в интернете, после чего над девочкой начали издеваться.

«Мама отвела дочку в полицию и вместе с ней написала заявление. Об изнасиловании», - уточняется в сообщении.

Полиция задержала пятерых участников группового надругательства. Однако Следственный комитет не разделил позицию и, пообщавшись с мамой и девочкой, отказался возбуждать дело. Все произошло, по мнению СК, с взаимного согласия сторон.

«Прежде возмущенная мама неожиданно дала заднюю и заявила, что вся вина в случившемся лежит на ее дочери», - заключается в материале.

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