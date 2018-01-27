РИАМО - 27 янв. В Москве возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела избитой женщины на лестничной площадке жилого дома, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в Москве организовали в Москве по факту обнаружения тела женщины с многочисленными ссадинами на лестничной площадке жилого дома на улице Кантемировская.

«Труп был направлен в Бюро судмедэкспертизы. <…> Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сказал собеседник агентства.