РИАМО - 27 янв. В Москве усиливают профилактическую работу в жилом секторе в выходные дни, более 300 специалистов принимают участие в рейдах и рассказывают о пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

«Более 300 сотрудников столичного МЧС, обслуживающих организаций и сотрудников полиции проводят профилактические рейды в жилом секторе по разъяснению жителям правил пожарной безопасности в быту», - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется гражданам, в чьих квартирах были пожары, жильцам, которые ведут асоциальный образ жизни, одиноким престарелым гражданам и многодетным семьям.

В ходе профилактических рейдов инспектора надзора разъясняют гражданам необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых и электроприборов, разъясняют правила поведения в случае возникновения пожара, а также указывают родителям на недопустимость оставления детей дома без присмотра.