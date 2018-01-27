РИАМО - 27 янв. Очередной благотворительный день проводят на катке на ВДНХ в Москве, собранные от продажи билетов деньги пойдут в фонды поддержки хосписов и детей с особенностями развития, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

В субботу проводится благотворительный день на катке ВДНХ. Эта акция уже стала доброй традицией – она проходит четвертый год подряд в последнюю субботу января. Ее соорганизаторы и партнеры – замечательные фонды: Благотворительной фонд Константина Хабенского, Фонд помощи хосписам «Вера» и Фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». Им будут перечислены деньги, вырученные за день от продажи билетов на каток и от благотворительной лотереи.

«Деньги, собранные во время Благотворительных дней на катке в 2015, 2016 и 2017 годах, позволили закупить современное медицинское оборудование, провести сложные, дорогостоящие операции и помочь десяткам детей. Не менее важно, что подопечные фондов сами приезжают на этот праздник. Многие из них сегодня впервые – при поддержке профессиональных инструкторов – вышли на лед», – сказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского помог 24 детям с опухолями мозга: им были оплачены лечение, реабилитация, и оказана другая жизненно важная помощь. Кроме того, фонд помог врачам-партнерам принять участие в образовательных программах в России и за рубежом.

Фонд помощи хосписам «Вера» оказал помощь 67 тяжелобольным детям, живущим в самых разных регионах страны. Для них было куплено специальное питание и медицинское оборудование, которое позволило детям покинуть больничные стены и вернуться домой.

Фонд «Я есть!» использовал собранные средства на программы поддержки детей с особенностями развития, включая оплату медицинского обслуживания, реабилитационных, спортивных и музыкальных занятий детей, а также принял участие в реализации проектов «Обучение и социализация подростков с расстройствами аутистического спектра на средней ступени общеобразовательной школы» и «Удивительные профессии».