РИАМО - 27 янв. В автобусах частных перевозчиков планируют установить Wi-Fi, данный вопрос уже прорабатывается, сообщил журналистам в субботу руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«Мы рассматриваем возможность появления Wi-Fi в автобусах частных перевозчиков. Город стремится использовать сейчас все высокие технологии, и такое в планах есть», - сказал Павлов.

По его словам, в настоящий момент данный вопрос прорабатывается.

Он добавил, что конкретики по оборудованию салонов автобусов Wi-Fi пока нет.