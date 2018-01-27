РИАМО - 27 янв. Неизвестный украл автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,4 миллиона рублей от дома в подмосковном Королеве, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать шестого января в 08:25 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1980 года рождения с сообщением о том, что с 20:00 25 января до 08:20 26 января от дома по месту проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.