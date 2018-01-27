РИАМО - 27 янв. Мужчину с ножевым ранением груди госпитализировали в больницу в Коломенском городском округе Подмосковья, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать шестого января в 10:00 из квартиры на улице Полянская в городском округе Коломна бригадой скорой помощи с ножевым ранением грудной клетки в «Коломенскую ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1991 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следственное управление УМВД России по Коломенскому городскому округу проводит проверку.