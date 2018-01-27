РИАМО - 27 янв. Неизвестный украл автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью 1,5 миллиона рублей в деревне Боброво Ленинского района, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать шестого января в 21:20 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1985 года рождения с заявлением о том, что с 21:00 15 января до 21:00 26 января на улице Крымская в деревне Боброво неизвестный похитил его автомашину Hyundai Santa Fe 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.