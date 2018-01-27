РИАМО - 27 янв. Синоптики прогнозируют снег, метель и повышение температуры в начале следующей недели в Москве, сообщается на сайте «Метеоновости».

Над северо-западом Европейской России раскручивается циклон. В ближайшие сутки в его систему войдет еще один атлантический циклон. В понедельник его центр будет медленно двигаться на юго-восток в центр Европейской России.

«В самом начале следующей недели в Москве пройдет снег, местами будет кружить метель. Кроме снегопадов циклон принесет заметное повышение температуры», - говорится в сообщении.

В начале предстоящей недели до нуля повысится температура на западе и в центральных областях Европейской России.

«На стыке января и февраля влияние этого циклона скажется и в Центральном районе: в последние дни января в регионе ожидается аномально высокая температура», - добавляется в материале.

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