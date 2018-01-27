РИАМО – 27 янв. Российских болельщиков призвали поддержать национальную сборную на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Газета.ru.

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 января опубликовал правила поведения российских спортсменов и делегации на Олимпиаде в Пхенчхане. Поскольку спортсмены будут выступать в качестве «олимпийских атлетов из России», им запретили демонстрировать национальную символику публично, в том числе и в социальных сетях, и даже принимать ее от болельщиков.

«После публикации правил поведения российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, согласно которым наши атлеты не имеют права демонстрировать национальный флаг даже в соцсетях, лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова призвала болельщиков поддержать команду в этой непростой ситуации», - говорится в сообщении.

В то же время многие спортсмены, не имеющие прямого отношения к олимпийской команде России, выразили поддержку отстраненным атлетам.

Так, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поддержал российских биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, не получивших приглашение МОК. Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю в свою очередь назвал странной ситуацию с недопуском на Игры двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

В документе о правилах поведения российских спортсменов на Олимпиаде МОК обязал всех членов нашей делегации говорить о себе только тремя способами: аббревиатурами OAR (Olympic Athletes from Russia), ОСР (Олимпийские спортсмены из России), а также полным англоязычным названием Olympic Athletes from Russia.

«Основные запреты для спортсменов из России касаются национальной символики, включая флаг, герб, гимн и эмблему ОКР. Разрешено носить только униформу, аксессуары (включая значки) и экипировку, соответствующие требованиям МОК и нужно избегать любых публичных действий, которые могли бы ассоциироваться с российской государственной символикой, на всех олимпийских объектах и в СМИ, включая публикации и репосты в соцсетях», - напоминается в материале.

На болельщиков российской сборной эти правила не распространяются, и ранее МОК официально заявил об отсутствии запрета болельщикам приносить российский флаг на трибуны. Единственное ограничение, которое касается всех без исключения стран, наложено лишь на размер флага, который на должен превышать двух метров в длину и одного метра в ширину.

На данный момент до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане допущены 169 российских спортсменов, тогда как на сочинской Олимпиаде их было 225.