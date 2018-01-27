РИАМО - 27 янв. Специалисты эвакуировали людей из зданий Киевского и Курского вокзалов из-за поступившего сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщил РИАМО в субботу представитель Дирекции железнодорожных вокзалов.

«Проводили эвакуации двух вокзалов - Киевского и Курского. Из-за звонка о бомбе», - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.