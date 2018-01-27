РИАМО - 27 янв. Москвичи в 2017 году сэкономили 1,5 миллиарда рублей за счет введения на частных маршрутах единого тарифного меню, сообщил журналистам в субботу исполняющий обязанности директора ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.



«Раньше льготники не могли пользоваться единым тарифным меню. Здесь стоимость была значительно дороже, они должны были ждать автобусы «Мосгортранса», сейчас они пользуются единым тарифным меню. Если покупать большое количество поездок, билет значительно дешевле. И только за прошлый год люди смогли сэкономить порядка 1,5 миллиарда рублей. То есть те, кто пользовался платными автобусами, сэкономили за счет единого тарифного меню», - сказал Поляков.



Он добавил, что у частных перевозчиков убрали дублирующие маршруты, ввели требования к наличию кондиционеров, к качеству подвижного состава.

Ранее Поляков сообщал, что частные автобусные перевозчики обслуживают в Москве до 1 миллиона пассажиров в день.