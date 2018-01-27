РИАМО - 27 янв. В Москве в 2018 году планируют создать около 30 новых маршрутов, сообщил журналистам в субботу исполняющий обязанности директора ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.



«29 маршрутов планируется уже сейчас отыграть, пять маршрутов отыграли. Из них 13 маршрутов в ТиНАО, там есть первые маршруты, они дальше будут развиваться», - сказал Поляков.



Он уточнил, что действующие маршруты больше не копируют друг друга.

Ранее Поляков сообщал, что частные автобусные перевозчики обслуживают в Москве до 1 миллиона пассажиров в день.