РИАМО - 27 янв. Частные автобусные перевозчики обслуживают до 1 миллиона пассажиров в день, сообщил журналистам в субботу исполняющий обязанности директора ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

«Именно частные компании, которые сейчас работают по новой транспортной модели, в день перевозят 1 миллион человек, это довольно большое число», - сказал Поляков.

Он рассказал, что контракт с Москвой подписали восемь частных компаний, они обслуживают 211 маршрутов.