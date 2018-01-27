РИАМО - 27 янв. Возле станции метро «Проспект Вернадского» в Москве объединили три остановочных пункта в один, от него теперь уезжают маршруты №№810, 830 и 497, сообщил журналистам в субботу руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«Сегодня акция посвящена консолидации пассажиропотоков на одном остановочном пункте. В связи с тем, что было три маршрута, которые направляются в район Новопеределкино, но остановочные павильоны перенесены на достаточное расстояние (друг от друга - ред.). Сегодня мы объединили остановочный пункт в один», - сказал Павлов.

Он подчеркнул, что объединение маршрутов позволит распределить пассажиропотоки и увеличить провозную способность.

В рамках акции на новой объединенной остановке москвичам, ожидающим автобус, предлагали бесплатный чай и кофе.