РИАМО - 27 янв. Журналист-международник Борис Туманов скончался в субботу на 80-м году жизни, сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Прощание с Борисом Тумановым пройдет в понедельник, когда состоятся похороны – пока неизвестно», - говорится в сообщении.

Борис Туманов родился в 1938 году, в 1961 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в журнале «Наука и жизнь», в международном отделе «Известий», был собственным корреспондентом в Конго, Мавритании, Сенегале, заместитель заведующего Африканской редакции ТАСС. С 1982 по 1992 – замначальника управления внешних связей ТАСС. С 1999 – редактор международного отдела журнала «Новое время».

Он вел цикл передач на радиостанции «Эхо Москвы». Свободно владел французским языком, объяснялся на английском, испанском, итальянском и других. Редактировал международный отдел еженедельника «Новое время». Корреспондент бельгийской газеты La Libre Belgique в Москве. Сотрудничал с польской Gazeta Wyborcza и с радиостанциями Radio France Internationale и France Culture.