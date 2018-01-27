РИАМО - 27 янв. В голосовании в рамках проекта по ремонту и благоустройству дорог Московской области на 2018 год на портале «Добродел» приняли участие свыше 48 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы портала.

Народное голосование по ремонту дорог Подмосковья проходит на портале «Добродел» (https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi/) с 25 декабря по 31 января включительно. В голосовании участвуют свыше 3 тысяч региональных и муниципальных дорог.

«Количество участников голосования уже превысило 48 тысяч (человек – ред.). Среди участвующих в голосовании дорог уже сформировались фавориты по количеству голосов», - говорится в сообщении.

Чтобы проголосовать нужно найти на карте свой муниципалитет или воспользоваться строкой поиска, выбрать вкладку «Голосование», выбрать дорогу на карте или из списка и нажать кнопку «Проголосовать». Необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги», чтобы голос был учтен.

Также можно ознакомиться со списком уже включенных в план на 2018 год дорог, они отмечены во вкладке «Включены в план».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.