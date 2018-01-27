РИАМО - 27 янв. Пожар произошел в квартире на улице Садовники в столичном районе Нагатино-Садовники, в результате происшествия один человек погиб, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире по адресу: улица Садовники, дом №10 (ЮАО, Нагатино-Садовники). Происходил пожар в одной из комнат в четырехкомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома.

«Из вышележащей квартиры спасен один человек. К сожалению, есть информация об одном погибшем», - говорится в сообщении.

Также с горящего этажа спасли двух человек. Самостоятельно вышли с вышележащих этажей шесть человек.