РИАМО - 27 янв. Снег начнется в Москве днем в субботу, к вечеру он усилится, а в ночь на 28 января ожидается сильный снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

Он отметил, что утром в субботу в столице почти 7 градусов бодрящего мороза, пасмурно и без осадков. В течение дня погода в Москве будет определяться влиянием надвигающегося с севера атмосферного фронта холодного происхождения, поэтому облачность сохранится.

«Днем пойдет небольшой снег, вечером это уже ощутимые заряды снега, а в ночь - настоящий сказочный зимний снегопад», - сказал Тишковец.

Ветер будет дуть южного направления 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в столице в середине дня будет минус 6 – минус 4 градуса, по области ожидается от 8 до 3 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.