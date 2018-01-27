РИАМО - 27 янв. Вылет и посадку 45 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы «Домодедово», «Шереметьево» и Внуково» утром в субботу, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержано восемь рейсов. В «Домодедове» также задержано восемь рейсов и отменено 14. В аэропорту «Шереметьево» задержали 15 рейсов. Отмен и задержек в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

Небольшой снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха прогнозируется до минус 9 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба.