РИАМО - 27 янв. Пробная перепись населения будет проведена на десяти российских территориях в октябре 2018 года, в их число включили столичный район Свиблово, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.

Распоряжением правительства от 4 ноября 2017 года №2444-предусмотрено проведение с 1 по 31 октября 2018 года пробной переписи населения с охватом ориентировочно 550 тысяч человек. Подписанным распоряжением определены десять территорий, на которых будет проводиться пробная перепись населения.

«К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге», - говорится в документе.

Целью проведения пробной переписи населения является отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Результаты пробной переписи позволят оптимизировать комплекс работ, связанных с проведением всероссийской переписи населения 2020 года.

Подготовка и проведение пробной переписи населения будут финансироваться в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».