РИАМО - 27 янв. Более 1,9 тысячи крякв и около 500 чаек уже насчитали в Подмосковье в рамках всероссийской акции по среднезимнему учету водоплавающих птиц «Серая шейка», сообщил РИАМО в субботу президент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«У нас учтено 1920 крякв, 293 утки вида обыкновенный гоголь, 200 больших крохалей, один луток, одна серая цапля, одна чомга, одна крупная южная пеганка и где-то 500 чаек. Все эти птицы замечены на территории Московской области», - сказал Зубакин.

Он добавил, что птицы предпочитают зимовать в местах открытой воды больших площадей – например, на реке Москве ближе к МКАД. Единственная малая река, на которой учтены птицы – река Пехорка на территории подмосковной Балашихи.

По словам Зубакина, одну редкую птицу встретили над Москвой-рекой – орлан-белохвост.

«Птицам не так опасен мороз, как отсутствие корма. И водоплавающим птицам достаточно по площади больших открытых участков воды, которые не замерзают. В таких условиях они могут зимовать, никуда не отлетая, а если их еще и подкармливают местные жители, что бывает, как правило, в крупных городах, то они там просто остаются и никуда не улетают», - отметил орнитолог.

Он подчеркнул, что результаты учета подведены предварительно и не являются официальными, возможны некоторые добавления.

Акция «Серая шейка» прошла 20-21 января в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иванове, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске, Перми. Ее цель – выяснить, сколько водоплавающих птиц осталось зимовать в регионах и каковы условия их существования.