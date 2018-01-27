РИАМО - 27 янв. В Москве по итогам 2017 года построили более 3,4 миллиона квадратных метров жилья, это на 1% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы в январе-декабре 2017 года введены в действие жилые дома общей площадью 3,419 миллиона квадратных метров, что составило 101% к январю-декабрю 2016 года», - отмечается в сообщении.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2017 году составил 911,1 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 100,8% к показателю 2016 года.

Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: 16 дошкольных образовательных организаций на 2260 мест, девять общеобразовательных организаций и три блока начальных классов на 9578 ученических мест, четыре амбулаторно-поликлинические организации на 1310 посещений в смену, две больницы на 650 коек.