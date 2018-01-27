РИАМО - 27 янв. На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 13 возгораний, к их тушению привлекли более 100 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 13. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по МО на техногенные пожары привлекалось 116 человек, 33 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз, при этом спасли десять человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.

На субботу сжигание порубочных остатков не запланировано.