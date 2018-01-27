РИАМО - 27 янв. Небольшой снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха прогнозируется до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в Москве и Московской области будет определять атмосферный фронт с запада. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег, наиболее интенсивный в вечерние часы. Максимальная температура - минус 7 - минус 5 градусов, по области - минус 9 - минус 4 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 75%.

«В субботу основным неблагоприятным погодным фактором останется повышенный фон атмосферного давления. Недомоганием могут отреагировать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми патологиями, склонные к сосудистым реакциям. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, вплоть до кризов, мигрени», - предупреждают синоптики.