РИАМО - 26 янв. Показы фильма «Смерть Сталина» будут прекращены в кинотеатре «Пионер» в Москве, деньги за купленные билеты вернут всем зрителям, сообщается в аккаунте кинотеатра в Instagram.

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть после смерти советского вождя. В России ленту собиралась показывать кинокомпания «Вольга», однако впоследствии у фильма отозвали прокатное удостоверение. Несмотря на данный факт, 25 и 26 января «Смерть Сталина» показали в кинотеатре «Пионер».

«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр «Пионер» вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», - говорится в сообщении.

Администрация кинотеатра просит по всем дополнительным вопросам обращаться в министерство культуры Российской Федерации.

Ранее представитель кинотеатра сообщил РИАМО, что все билеты на сеансы данного фильма уже раскуплены.

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