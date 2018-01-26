РИАМО – 26 янв. По мнению вице-премьера России Дмитрия Рогозина, санкции Запада снижают привлекательность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает в пятницу Газета.ru.



«В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. И это, конечно, снижает привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения», - сказал Рогозин.



Он также отметил, что в правительстве были спланированы решения, которые должны «полностью избавить нас от этой чумы».



Ранее Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.



Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта».

