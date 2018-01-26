РИАМО - 26 янв. Пресненский суд Москвы назначил на 1 февраля оглашение приговора экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки, сообщает «Интерфакс».

«Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 1 февраля в 12:00», - сказала судья Татьяна Васюченко.

Белых обвиняется по статье УК «Получение взятки в особо крупном размере». Свою вину он не признает, в последнем слове попросил вынести ему оправдательный приговор.

«Я действительно много не додал этим людям (своим близким – ред.), и это была ошибка с моей стороны. И что бы дальше ни произошло, я должен эту ситуацию исправить. А для этого нужно здоровье, которое за последнее время поистрепалось. За прошедший месяц мне сделали столько капельниц, уколов и таблеток, сколько не было за всю жизнь, а мне 42 года», - подытожил Белых.

24 января в ходе прений сторон, прокурор Марина Дятлова попросила для подсудимого суд 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 миллионов рублей.

Также прокурор просит на восемь лет после отбытия основного наказания запретить Белых занимать должности в госорганах.