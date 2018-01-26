РИАМО - 26 янв. В российской корпорации «Ростех» выразили сожаление по поводу включения в новый санкционный список властей США его дочерней компании «Технопромэкспорт», сообщает в пятницу Газета.ru.



«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог. Связываем с реконструктивной позицией наших западных и американских партнеров», - заявили в корпорации.



Ранее Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.



Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта».

