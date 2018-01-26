РИАМО - 26 янв. Пожарные тушат возгорание в трехэтажном жилом здании на улице Молокова в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

«Оперативно прибывшие по заявке пожарно-спасательные подразделения обнаружили пожар в отдельностоящем 3-х этажном жилом здании по адресу: улица Молокова, дом 22 (СВАО, Лианозово)», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что проводится разведка и тушение. Информация о пострадавших не поступала.