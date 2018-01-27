РИАМО - 27 янв. Торжественная концертная программа, посвященная 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоится в субботу в Большом конференц-зале правительства Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Московской дирекции массовых мероприятий.

Как уточняется в материале, на концерт приглашены защитники и жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны. Мероприятие напомнит о памятной дате российской истории, когда произошло полное снятие блокады города-героя.

«Перед зрителями выступят народная артистка Грузинской ССР и РФ Тамара Гвердцители, оперный арт-проект «ТенорА ХХI» во главе с Дмитрием Сибирцевым, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, детский музыкальный театр «Домисолька», а также заслуженные артисты РФ Денис Майданов и Светлана Криницкая», - говорится в сообщении.

Ведущими концерта станут народная артистка России Юлия Рутберг и народный артист России Артем Каминский.