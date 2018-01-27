РИАМО - 27 янв. На территории парка Skazka в Москве с субботы заработает интерактивная экспозиция, посвященная обитателям ледникового периода, посетители смогут увидеть шерстистого мамонта, саблезубой кошки и белого медведя, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Открытие парка ледникового периода (ICE Парк) состоится 27 января 2018 года. Парк Skazka вместе с гостями перенесется в прошлое. На улицы выйдут первобытные люди, они оставят наскальные рисунки и проведут таинственные обряды, в парке поселятся животные древнего мира, наступит ледниковый период. А все потому, что здесь открывает свои двери уникальная тематическая зона - ICE Парк», - говорится в сообщении.

Это единственная в Москве интерактивная экспозиция, посвященная обитателям ледникового периода, где посетители смогут погрузиться в историю земной цивилизации и понаблюдать за жизнь шерстистого мамонта, саблезубой кошки, белого медведя, носорога и еще более 20 представителей животного мира древности.

Механизированные реалистичные фигуры двигаются, дышат, рычат, что обеспечивает полное погружение в атмосферу тех далеких времен.

Кроме того, здесь располагаются тематические композиции «Пингвины», «Гигантский бобр» и «Охота на мамонта, выставка светящихся декоративных фигур из снега и льда и многое другое.

В день открытия будут работать бесплатные тематические мастер-классы по росписи камней и наскальной живописи, состоятся игры народов Севера с участием шамана и многое другое.