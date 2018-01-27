РИАМО - 27 янв. В Борисо-Глебском храме в подмосковном Раменском с субботы появится тактильная икона с изображением святителя Луки Крымского, которую смогут «увидеть» слабовидящие и слепые прихожане, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Увидеть икону».

«Проект «Увидеть икону» и художник Олег Зон 27 января 2018 года торжественно передадут новую икону, доступную для тактильного восприятия, в Борисо-Глебский храм города Раменского, Московская область. Новая икона, созданная художником, – это образ святителя, исповедника, архиепископа Луки Крымского (Воино-Ясенецкого), 75 на 65 сантиметров, дерево-липа, высокий рельеф, тонировка», — говорится в сообщении.

Икону будет принимать благочинный Раменского округа игумен Никодим (Лунев).

Борисо-Глебский храм станет уже шестым в Подмосковье, где люди с ограниченными возможностями по зрению смогут познакомиться со специально созданными иконами.

Пять тактильных икон в регионе уже находятся в Успенском храме в Кашире, в Богоявленском храме в Химках, в храме явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому на подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, в церковно-археологическом кабинете, в музейном пространстве Московской духовной академии в Сергиевом Посаде и в храме святой великомученицы Варвары, святой Анастасии Узорешительницы и святой Акилины на территории студенческого городка Московской духовной академии.

Проект «Увидеть икону» стартовал в 2014 году, в его рамках создаются тактильные иконы, которые могут потрогать прихожане храмов с проблемами со зрением. В ноябре 2017 года проект стал обладателем награды II степени в номинации «Инициатива» губернаторской премии «Наше Подмосковье».