РИАМО - 27 янв. Очередной благотворительный день состоится на катке ВДНХ в Москве в субботу, в этот день пройдет несколько массовых карнавальных заездов со звездами театра и кино, на льду выступят духовые оркестры, а также ученики школ фигурного катания, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«27 января 2018 года станет на главном катке страны особенным - благотворительный день будет организован уже четвертый раз. В этот день вместе со всеми на лед выйдут и подопечные благотворительных фондов: дети и подростки с особенностями развития, а также ребята, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Все средства, вырученные от продажи билетов за день, ВДНХ передаст в благотворительные фонды», - отмечается в сообщении.

В течение дня гости катка смогут принять участие в нескольких массовых карнавальных заездах со звездами театра и кино Константином Хабенским, Ольгой Сутуловой, Егором Бероевым, Ксенией Алферовой и другими. Волонтеры будут раздавать красочные маски животных, а все желающие смогут выбрать себе образ и присоединиться к звездному карнавалу.

«Весь день гости катка будут в приятной компании ведущих «Нашего радио» Татьяны Борисовой, Игоря Панькова и Игоря Седова. Также они услышат любимые мелодии в исполнении участников летнего фестиваля духовых оркестров на ВДНХ, которые впервые выйдут на лед. Во время благотворительного дня можно будет посмотреть показательные выступления школ фигурного катания, принять участие в лотерее, а также станцевать под выступления звезд шоу «Голос» и суперсеты диджеев Дака и Фонаря», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, каждый гость катка сможет получить у волонтеров благотворительных фондов небольшое золотое сердце и, загадав желание, привязать это сердце к одному из волшебных деревьев, установленных прямо на льду. Вечером, в финале программы, все желающие примут участие в трогательном флешмобе, который завершится красочным фейерверком.

Организаторами благотворительного дня выступают АО «ВДНХ», Благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!».