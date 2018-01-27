РИАМО - 27 янв. Ветераны и школьники из Подмосковья примут участие в памятном мероприятии, посвященном 73-й годовщине освобождения узников Освенцима, которое пройдет в столице в субботу, говорится в документе Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, имеющемся в распоряжении РИАМО.

Памятное мероприятие, посвященное 73-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим, состоится 27 января в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

«В мероприятии примут участие узники фашизма, ветераны Великой Отечественной войны, молодежь и учащиеся с разных уголков нашего Подмосковья», - говорится в документе.

Концентрационные лагеря были широко распространены в фашистской Германии. Через такие известные концлагеря, как Бухенвальд, Дору, Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Штутгоф, Заксенхаузен, Треблинк, прошло около 18 миллионов граждан стран Европы, свыше 11 миллионов человек были уничтожены. Система концлагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма и осуждена в приговоре международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности.