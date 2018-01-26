РИАМО - 26 янв. Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии «Золотой орел» назвал ее одним из самых авторитетных и престижных российских конкурсов в области культуры, сообщает в пятницу Газета.ru.

«По словам главы государства, это один из самых авторитетных и престижных российских конкурсов в области культуры, который внес значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа», - говорится в сообщении.

Как отметил президент, лауреатов премии разных лет объединяет искренняя любовь к избранному делу, мастерство, безупречный художественный вкус, глубокое понимание уникальной роли киноискусства в жизни людей.

«Уверен, что нынешняя премия вновь будет вручена достойнейшим из достойных, а сама церемония запомнится участникам и гостям праздничной, радушной атмосферой», - добавил Путин.

Ранее на сайте издания сообщалось, что названы главные номинанты премии «Золотой орел».

16-я церемония вручения наград премии «Золотой орел» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2017 год проходит в пятницу в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».